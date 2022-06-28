إيطاليا: 69 وفاة جديدة بكوفيد وأكثر من 83 ألف إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 صدرت مساء الثلاثاء (28 حزيران/يونيو) تسجيل 69 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و83 ألفا و555 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الاثنين كانت 63 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 24 ألفا و747 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة الجديدة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات اليوم بـ3 مرضى ليبلغ 237، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (162 مريضا أكثر مقارنة بالأمس) لتصل إجمالا إلى 6 آلاف و35.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى، بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية المؤكدة، ارتفع الى 18 مليونا و343 ألفا و422، حصد الوباء أرواح 168 ألفا و234 منهم.

المتعافون منذ انتشار الوباء ارتفع عددهم إلى 17 مليون و401 ألفا و738 بعد شفاء 49 ألفا و493 بين أمس واليوم.