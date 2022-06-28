السفير رازوف: معظم الشركات الإيطالية تواصل العمل في السوق الروسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال السفير الروسي لدى روما، سيرغي رازوف إن “معظم الشركات الإيطالية، على الرغم من الضغوط والتهديدات بفرض عقوبات ثانوية، تواصل العمل في السوق الروسية، حتى لو أنه من الواضح أن المناخ المضطرب تجاه روسيا يؤثر على عملها”.

وأضاف الدبلوماسي في مقابلة مع قناة (روسيا 24) الإخبارية نشرت السفارة الروسية مقتطفات منها، “عملت 450-500 شركة إيطالية هنا (في روسيا) منذ عقود. كثير منها في الوقت الحالي اختار الانتظار وترقب التطورات. وبطبيعة الحال، نتوقع ألا تستعجل ريادة الأعمال الإيطالية، التي تتميز بالمنطق والعقلانية، في مغادرة السوق الروسية”.