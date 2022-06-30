وزير الدفاع الايطالي: قمة الناتو تعزز الالتزام بالجناح الجنوبي للحلف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- وصف وزير الدفاع الايطالي، لورينزو غويريني قمة حلف شمال الاطلسي في مدريد التي انتهت اليوم بـ”القمة التاريخية”.

وكتب وزير الدفاع، الذي ترأس وفد بلاده الخميس في القمة، في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي “اليوم هو الأخير لقمة الناتو التاريخية”، والتي “تؤكد مجددًا القوة والتماسك بين الحلفاء وتعزز الالتزام بالجناح الجنوبي للحلف: مواجهة التهديدات، والعمل من أجل الأمن والاستقرار ودعم التنمية، من أجل حلف ناتو حقًا 360 درجة”.

وكان الامين العام للحلف، يانس ستولتنبرغ قد اعلن صباح الخميس أن الناتو سيستعرض في اليوم الاخير للقمة “تحديات الجوار الجنوبي ومكافحة الإرهاب”. وقال إن “مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصحراء تواجه تحديات سياسية واقتصادية وديموغرافية وأمنية مترابطة، تفاقمت بسبب تأثير تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي الناجم عن الحرب الروسية في أوكرانيا”.

وشدد على أنه “من مصلحتنا مواصلة العمل مع شركائنا المقربين في الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة معًا”.