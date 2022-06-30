تاياني: نعمل لضمان وصول الحكومة لنهاية الدورة التشريعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال المنسق الوطني لحزب (فورتسا إيتاليا)، أنطونيو تاياني إن الحزب “يعمل على ضمان وصول هذه الحكومة إلى نهاية الدورة التشريعية للبرلمان” في ربيع العام المقبل، كي “تتمكن من إجراء الإصلاحات اللازمة والاستخدام الأمثل لجميع أموال خطة التعافي والقدرة على الصمود الوطنية”.

وقال الرئيس السابق للبرلمان الاوروبي، متحدثا مع صحفيين بعد لقاء مع البطريرك المسكوني للقسطنطينية بارثولوميو في اسطنبول “الحديث عن (تشريع لإقرار) القنب يبدو عتيقًا تمامًا والأغلبية منقسمة حياله. حتى (مشروع قانون) منح الجنسية قبل سن 12 عامًا لمن أكمل تعليمًا مدته 5 سنوات، لا يمكن أن يكون لليسار موقفا أيديولوجيا بشأنه”.

وكانت أحزاب يمين-الوسط داخل الائتلاف الحاكم، التي ينتمي إليها حزب (فورتسا إيتاليا) قد رفضت الجدولة البرلمانية لمشروعي القانون.