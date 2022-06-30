ستولتنبرغ: نعيش في عالم أكثر خطورة فعلينا تجنب التصعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مدريد – قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، محذراً من: “أننا نعيش في عالم غدا أكثر خطورة ولا يمكن التكهن بوقائعه، مع عمليات عسكرية واسعة النطاق في أوروبا لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية ونعلم أن هذا الوضع يزداد سوءاً”.

وأكد أمين عام ناتو في نهاية قمة الحلف بالعاصمة الإسبانية مدريد، الخميس، أنه “إذا كانت ستندلع حرباً شاملة بين روسيا وحلف الناتو، فسنرى المعاناة والأضرار والموت والدمار بمستويات أسوأ بكثير مما نراه اليوم في أوكرانيا”، لهذا، يجب علينا “تجنب التصعيد”.

وأكد في هذا السياق، أن “لدى حلف الناتو مهمتان: إحداهما دعم أوكرانيا، والأخرى منع التصعيد خارجها. وهذا هو السبب في أن الحلف ليس جزءًا من الصراع الميداني”، لكن “لإزالة أي مجال لسوء الفهم أو الحسابات الخاطئة في موسكو بشأن استعدادنا لحماية كل شبر من أراضي الناتو، قمنا بزيادة حضورنا على الجناح الشرقي بأكثر من 40 ألف جندي”.

وخلص الرجل الأول في الحلف إلى القول، إن “العقوبات ليست هي وحدها التي تسبب أزمة الغذاء، بل الحرب”، مبيناً أن “أزمة الغذاء يمكن أن تنتهي إذا انتهت الحرب فقط، وستنتهي الحرب غدًا إذا سحب بوتين قواته”، من أوكرانيا.