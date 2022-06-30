مسؤول إيطالي: إحاطة لرئيس الشرطة حول أوكرانيا وأمن الطاقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن مسؤول إيطالي، عن إحاطة برلمانية لرئيس الشرطة فرانكو غابرييللي حول الحرب الأوكرانية وما يترتب عليها من تهديد لأمن الطاقة.

وقال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية (كوباسير)، أدولفو أورسو، الخميس، إن “اللجنة قامت بالاستماع إلى وكيل رئاسة الوزراء المكلف بأمن الجمهورية فرانكو غابرييللي”، وقد “تم خلال الجلسة، التطرق إلى تطورات أحداث الغزو الروسي لأوكرانيا، السيناريوهات المحتملة بسببها وانعكاساتها على أمن الطاقة، مع إشارة خاصة إلى شراء الغاز الطبيعي واستراتيجيات التنويع التي تنفذها الحكومة”.

وأضاف أورسو، وهو عضو مجلس الشيوخ المنتمي لحزب (إخوة إيطاليا) المعارض، أنه “تم أيضاً بحث الوضع المتأزم في ليبيا، وهو مجال يكتسي أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لبلادنا”، إلى جانب “التهديدات الأمنية الهجينة والإلكترونية وكيفية تنفيذ رفع السرية عن المَحاضر من أجل حفظ أفضل للوثائق وإمكانية الوصول إليها”.