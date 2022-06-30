إيطاليا: ارتفاع ملحوظ في إصابات كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابات بوباء كوفيد 19.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك 83,274 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أرجاء البلاد اليوم، الخميس.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم أيضاً تسجيل “59 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 168,353 شخصاً”، منذ بدء انتشار الوباء.

ولفتت النشرة إلى “إجراء 296,030 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 28.1٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى أقسام العناية المركزة آخذ في الازدياد، حيث بلغ 261 مريضاً، بزيادة 13 شخصاً عن يوم أمس”، وبمعدل “قبول 43 حالة في اليوم”.

ووفقا للنشرة الصحية، فقد “ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من ظهور الأعراض عليهم أيضاً، ليصل إلى 6592″، أي “بزيادة بمجموع 338 شخصًا أكثر من الأمس”، مبينةً أن “في المجموع، أصيب 18,523,111 شخصًا بالوباء منذ بداية حالة الطوارئ”، بينما “تماثل للشفاء 17,469,969 شخصاً، 34,599 منهم خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وخلصت نشرة الوزارة الى القول، إن “عدد الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى في أنحاء إيطاليا حاليا، يبلغ 884,789″، وهي “بزيادة بحاصل 49,576 مقارنة بيوم أمس”.