سفارة السويد بروما: إيطاليا شريك ثمين في ناتو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت السفارة السويدية في روما، أن انضمام بلادها “إلى حلف شمال الأطلسي سيعزز هذه المنظمة” وهو “يعني أن السويد ستساهم في أمن الناتو ككل، بروح من التضامن”، مبينة أن “إيطاليا تعدّ شريكاً ثميناً للسويد في هذا السياق”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الخميس، شدد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بسفارة السويد في روما، نيكلاس فيبرغ، على “التعاون القوي القائم أصلاً” مع إيطاليا، “على الصعيدين الثنائي وفي إطار الاتحاد الأوروبي”.

وغداة ما “يعد تحولاً تاريخيًا لبلاده”، مع “الدول الأعضاء في الناتو التي قررت دعوة فنلندا والسويد للانضمام إلى عضوية الحلف”، أكد فيبرغ كيف أن “طلب السويد الانضمام إلى الناتو، قبل أكثر من أربعة أشهر خلت، منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، يأتي على أساس قرار مستقل وديمقراطي”.

هذا ولم يرد أي تعليق من جانب الدبلوماسي السويدي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا وفنلندا، التي سمحت بتجاوز حق النقض الذي فرضه رجب طيب أردوغان، وأعطت انقرة بموجبها الضوء الاخضر لانضمام الدولتين الإسكندنافيتين الى حلف شمال الأطلسي.