رئيس النواب الإيطالي: تلاحمنا مع أمريكا وأوروبا بشأن أوكرانيا أمر أساسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو، أنه بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا “عبرت إيطاليا والولايات المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، عن موقف متماسك ومتآزر، تم تأكيده في إطار حلف شمال الأطلسي أيضًا، وهو عامل أساسي تماماً”.

جاء ذلك في معرض إشارته إلى التقارب الذي سجّل خلال الاجتماع في مقر مجلس النواب بروما، قصر (مونتيتشيتّوريو) ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.

وقال فيكو، “لقد ناقشنا العدوان الغاشم الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا وأكدنا من جديد دعمنا للشعب الأوكراني ومؤسساته”، وقد “أعربت إيطاليا والولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي عن موقف متماسك”، كما “أعيد تأكيد هذا التوافق في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، هو عامل أساسي تماما”.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن “هدفنا هو تحقيق السلام بأسرع وقت ممكن، مع احترام حقوق المؤسسات والشعب الأوكراني دائمًا. وقد اتفقنا أيضاً على ضرورة استمرار تركيز الاهتمام على مناطق الأزمات الأخرى القريبة منا، مثل ليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي”. واختتم قائلاً: “أترك الكلمة الآن لـ بيلوسي التي أشكرها مرة أخرى”.