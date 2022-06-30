بيلوسي لـ فيكو: الأمن والدفاع أهداف مشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي مخاطبة نظيرها الإيطالي روبرتو فيكو، أن الأمن والدفاع يندرجان ضمن الأهداف المشتركة بين بلديهما.

وقالت بيلوسي، في البيان الختامي الذي أعقب اجتماعها وفيكو في مقر مجلس النواب بروما، قصر (مونتيتشيتّوريو) الخميس: “أشكر الرئيس فيكو على ترحيبه ولتبادل الأفكار والمعلومات التي بحوزتنا، ولا سيما بشأن أوكرانيا. لقد تمكنت من التأكيد بشكل إيجابي على الدور القيادي الذي تضطلع به إيطاليا في البحث عن السلام”.

وأضافت المسؤولة الأمريكية: “لا يمكننا في هذه المرحلة نكران أهمية المفاوضات الدولية، التي يجب أن تقوم على القوة”، كما “أثني على دور إيطاليا بهذا الشأن، سواء أكان في إطار الاتحاد الأوروبي أم في حلف شمال الأطلسي”.

وذكرت بيلوسي، أنه “كان من دواعي سروري العمل مع الرئيس فيكو على مدى هذه السنين، كذلك بفضل جوّ التعاون المثمر الذي نشأ بمناسبة اجتماع برلمانات مجموعة العشرين وفي الاجتماعات التحضيرية لقمّة (Cop26) التي عقدت هنا في روما ثم في واشنطن”.

واسترسلت: “لقد توافقنا في الرأي دائمًا حول أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البرلمانات، كما تمكنت من تقدير تبادل المعلومات والمعرفة أيضًا حول القضايا المتعلقة بأفريقيا ومناطق أخرى من العالم، وأقدر النصيحة التي أبداها الرئيس فيكو خلال اجتماعاتنا، حول هذه المواضيع على وجه التحديد”.

وأشارت بيلوسي إلى أنه “يمكن للولايات المتحدة وإيطاليا التفاخر بعلاقات ثنائية قوية جدًا ودائمة تمتد جذورها في التاريخ، وتقوم على ماض يشبه الجسر الذي يربطنا. كما أننا ممتنون لإيطاليا على الترحيب والضيافة التي تمنحها لقواتنا المتمركزة في البلاد. نعمل سويًا بهدف مشترك هو الأمن والدفاع المتبادل”.

وخلصت رئيس البرلمان إلى القول: “أخيراً، أود أن أختم بملاحظة شخصية، معلنةً فخري بكوني أول امرأة من أصل إيطالي تتولى منصب رئيس مجلس النواب”، الأمريكي.