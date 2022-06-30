خبير عسكري إيطالي: زيادة قوات ناتو بأوروبا تقلص مجال التفاوض بشأن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى خبير عسكري إيطالي، أن “زيادة القوات العسكرية التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا تدخل يأتي على العكس من الجهود التفاوضية الرامية إلى إنهاء العمليات العسكرية في أوكرانيا”.

هذا ما جاء على لسان القائد السابق لقيادة عمليات القوات المشتركة (Coi) الجنرال ماركو بيرتوليني، تعليقا على تعزيز الحضور العسكري للحلف في أوروبا، الذي تقرر خلال قمة الناتو، التي اختتمت اليوم في مدريد.

وقال العسكري السابق، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، الخميس، إن “هذه الإشارة، التي وردت مع التوسع المحتمل لحلف شمال الأطلسي نحو فنلندا والسويد، مع الحصار الليتواني في كالينينغراد وتقدم العمليات العسكرية في أوكرانيا لصالح روسيا، يجب النظر فيها بعناية فائقة”.

وأضاف الجنرال: “إنها إشارة يتم إرسالها إلى كل من روسيا وإلى الحلفاء الأوروبيين الأقل حماساً بشأن المنعطف غير التفاوضي الذي يتخذه الصراع. إنها دعوة تتم بأكثر الوسائل أهمية، ألا وهي نشر القوات العسكرية”.

وخلص بيرتوليني الى القول، إن “من المقرر أن تصل وحدات أمريكية مضادة للطائرات إلى إيطاليا”، مبيناً أن “من الواضح أنها ستكرس للدفاع عن الهياكل الأمريكية في بلادنا”.