إيطاليا: الجفاف يخفض محصول القمح بنسبة 30٪ في توسكانا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن اتحاد إيطالي أن بدء موسم الحصاد في مقاطعة توسكانا (وسط)، مبيناً أن الجفاف أدى إلى خفض المحصول بنسبة 30٪.

وفي أول عملية رصد أجراها فرع اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) في المقاطعة المذكورة، تبين “انخفاض الغلات لكل هكتار، بنسبة تقدر بين 20 إلى 30٪”، مما “سيلغي هوامش الربح المنخفضة للغاية أصلا بالنسبة لمزارعي الحبوب الذين اضطروا بالفعل إلى الخضوع للزيادات في متوسط ​​التكاليف الجارية بنسبة 68٪ وفقًا لمجلس البحوث الزراعية وتحليل الاقتصاد الزراعي (CREA)”.

وقال الاتحاد إن “حصاد الحنطة، الشعير والشوفان في توسكانا قد بدأ، لكنه لم يسر كما كان مأمولاً”، فقد “أدى الجفاف بسبب عدم هطول الأمطار تقريبًا في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس الحاسمين، وارتفاع درجات الحرارة القياسية في أيار/مايو إلى محو الآمال الأخيرة أيضاً”.

وأضاف أنه “سيتم حصاد عام 2022 بشكل أقل مما كان عليه سابقاً، مع انخفاض الغلات إلى النصف في بعض مناطق المنطقة، التي شهدت خبرة قاسية بسبب الجفاف الشديد ودرجات الحرارة القياسية، كتلك التي شهدتها مدينة ماريمّا الجنوبية والمنطقة الساحلية”.

وذكر (كولديريتّي) أن، مزارعي هذه المناطق “إذا تجاوزوا الحصاد بدون خسائر، فسيكون ذلك معجزة بالفعل، نظراً لأن سعر قنطار القمح هذا العام سيكون أعلى بشكل عام من السنة الماضية”، مشيراً الى “شهور من العمل والتوقعات محتها سلسلة من العوامل الاقتصادية والمناخية غير المسبوقة”.

ووفقا لتحليل رئيس فرع توسكانا للاتحاد، فابريتسيو فيليبي، فإن “الجفاف يهدد 30٪ من الإنتاج الزراعي الإقليمي في ظل لحظة تاريخية تبرز فيها الحاجة لإنتاج مزيد من المواد الخام الغذائية والزراعية، لاستعادة حيازتنا للسيادة في المجال الغذائي”.