سفير اسرائيل: مستعدون لتزويد ايطاليا بالغاز عبر السفن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اشار السفير الإسرائيلي لدى إيطاليا، درور إيدار إلى أن سلطات بلاده ستكون لديها بدءا من فصل الشتاء القادم القدرة على “توريد بعض مليارات الأمتار المكعبة من الغاز عبر السفن إلى إيطاليا”.

وقال الدبلوماسي في تصريحات صحفية الجمعة بمدينة تريستي (شمال شرق إيطاليا) “الطاقة مشكلة كبيرة اليوم في جميع أنحاء أوروبا وتحدث رئيس الوزراء ماريو دراغي عن الاستقلال بمجال الطاقة في إيطاليا. ولهذا السبب لدينا بعض المشاريع التي نريد الترويج لها مثل خط أنابيب الغاز شرق المتوسط (إيست ميد)”، الذي “يصل عن طريقه الغاز من إسرائيل وقبرص، عبر اليونان، إلى شواطئ مقاطعة بوليا (جنوب شرق) ومنها إلى جميع أنحاء إيطاليا وأوروبا. وهذا في مستقبل أبعد “.