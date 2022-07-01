البابا: يمكن تجاوز الأزمات بالمخاطرة ممسكين بيد الآخر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ شدد البابا فرنسيس على القول إنه “لا يمكن أن نخرج من هذه الأزمة كما كنا سابقاً، بل إما أسوأ أو أفضل”.

وأجرت وكالة (تيلام) الأرجنتينية للأنباء مقابلة مع البابا تطرقت إلى مواضيع عديدة كان أولها الجائحة، حيث سألت الصحفية التي أجرت المقابلة برناردا يورينتي: إلى أين نحن متوجهون؟ فأجاب البابا: “لا يعجبني ما أرى من نمو في بعض القطاعات ولكن ليس بشكل متساوٍ”. وأعطى هنا مثلا في “عدم توفر اللقاح ضد كوفيد ١٩ في أفريقيا أو توفره بكميات قليلة، ما يعني أن الإنقاذ من المرض قد قام على مصالح أخرى”.

كما أكد قداسته أن “الأزمات تغير الأشخاص بالضرورة كما وتشكل لحظات القيام بخطوات إلى الأمام”. وذكَّر بحديثه عن “أننا لا نخرج من الأزمات بمفردنا بل من خلال مد اليد إلى الآخرين، ووصف هذا بالجانب الاجتماعي للأزمة”. ثم أشار إلى أنه “لا يمكن العودة إلى الضمانات الزائفة للبنى السياسية والاقتصادية ما قبل الجائحة”.

ثم تطرق البابا فرنسيس إلى القضايا الإيكولوجية وتحدث هنا عن “أزمة عالمية في علاقتنا مع الكون، فنحن لا نعيش في تناغم مع الخليقة بل نعتدي عليها”. وتطرق الحديث بالتالي إلى الرسالة العامة “كن مسبَّحاً” وشدد على أنه “لا يمكن التفكير بالشخص البشري بدون الطبيعة والعكس بالعكس”. وذكر أنه حين كان يقال له إن “هذه الرسالة العامة وثيقة هامة حول البيئة”، كان يجيب “إنها بالأحرى رسالة عامة اجتماعية حيث لا يمكننا فصل الجانب الاجتماعي عن البيئة”.

ثم كان الشباب محور سؤال آخر تلقاه البابا فرنسيس، وتحدث قداسته هنا عن “عدم اهتمام الشباب بالسياسة، الناتج عن شعور بالإحباط أمام تدهور الثقافة السياسية”. وعاد إلى “العناية بالبيت المشترك مشددا على أهمية دور الشباب ومشاركتهم من أجل إحداث تغيير”. كما أكد أن “على الشباب تعلم أن مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تتطلب إعادة تقييم متواصلة ومواجهة بين الأفكار والمواقف تجعلنا نسير إلى الأمام معا”.

ثم شدد البابا فرنسيس على “أهمية حوار الشباب مع المسنين حيث على الشباب أن يتحاوروا مع جذورهم وعلى المسنين أن يدركوا أنهم يتركون إرثا. ولا يعني هذا تشبثا بالتقاليد بل جعل التقاليد تنمينا”، واصفاً هذا بـ”ضمانة للمستقبل”.

كما تطرقت المقابلة إلى حديث البابا عن “شرور زمننا مثل النرجسية والإحباط والتشاؤم”. ووصف الأب الأقدس هذه الشرور بـ”شرور المرآة، لأن الإنسان ينظر في المرآة ليرى نفسه ويشكو، بينما بدون التعامل مع الآخرين والحوار معهم لا يمكن أن ننمو”. وتابع: “إن حس الفكاهة مفيد جدا لمواجهة النرجسية والإحباط والتشاؤم وذلك لأنه يتعارض مع الشكوى المستمرة”.

ثم انتقل الحديث إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا والحديث عن حرب عالمية ثالثة مجزأة. وقال البابا، إن “ما يحدث في أوكرانيا نعيشه عن قرب ولهذا نشعر بالقلق، ولكن فلنفكر في رواندا ٢٥ عاما مضت أو سورية ١٠ سنوات مضت أو لبنان وميانمار اليوم”، فـ”ما نشهده اليوم يحدث منذ فترة طويلة”.

وأشار قداسته في حديثه عن الحروب إلى “بيع الأسلحة”، وقال في هذا السياق، إن أحد الخبراء أخبره بإنه “في حال عدم إنتاج أسلحة لمدة عام لن يكون هناك جوع في العالم بعد”. وأردف: “لقد حان الوقت لإعادة النظر في مفهوم “الحرب العادلة”، مبيناً أن “حل المشاكل بالحروب يعني رفض القدرة التي يتمتع بها البشر على الحوار والبناء”. وشدد بالتالي على “أهمية الحوار”، مشيرا إلى “العجز عن الإصغاء والسماح للآخر بإبداء رأيه”.