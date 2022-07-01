إيطاليا: سفينة إنسانية تحمل 228 مهاجراً بعد انقاذها 14 مهاجراً آخرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت سفينة إنسانية عن عمليتي إنقاذ أخرتين نفذتهما خلال الليل في منطقة وسط البحر المتوسط.

وقال طاقم سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية الفرنسية الألمانية، إنه “تم تحديد القارب الأول، المصنوع من الألياف الزجاجية وعلى متنه 8 مهاجرين، على بعد أقل من ميل بحري واحد عن السفينة في منطقة البحث والإنقاذ المالطية”.

وتابع الطاقم في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، أن “بعد حوالي ساعة، وبفضل نداء إنذار أطلقته طائرة الرصد (سي بيرد)، تم تنفيذ عملية إنقاذ أخرى، تم فيها نقل 14 شخصًا، من بينهم 6 نساء، على متن سفينتنا، كانوا يسافرون على متن قارب صغير وأمضوا أكثر من يومين في عرض البحر. إنهم مرهقون للغاية”.

وخلصت المنظمة غير الحكومية، موضحة أن “هناك الآن على متن سفينة (أوشن فايكينغ)، 228 من الناجين”.