إيطاليا: 86334 إصابة بكوفيد و72 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 86334 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 72 حالة وفاة أخرى، ليرتفع عدد الضحايا إلى 168,425 شخصاً”، منذ بدء حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بوباء كوفيد 19.

وذكرت النشرة الصحية أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية، تم إجراء 316,040 تحليل كشف عن العدوى، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 27.3٪”.

ولفتت النشرة إلى أن “عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى وحدات العناية المركزة آخذ في الازدياد، حيث بلغ 264 مريضاً”، أي أكثر بثلاث حالات مقارنة بيوم أمس”، وبمعدل “يتم قبول بلغ 37 حالة دخول في اليوم”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “عدد المرضى الذين يعانون من ظهور الأعراض عليهم، ارتفع هو الآخر إلى 6830″، أي “238 شخصاً أكثر من الأمس”.

وخلصت النشرة الصحية الى القول، إن “في المجموع، أصيب 18,610,011 شخصاً بالوباء منذ بدء انتشار الجائحة”، بينما “تماثل للشفاء 17,512,580 شخصاً”، منهم “42,611 في الـ24 ساعة الماضية”، وأن “هناك في إيطاليا حتى الآن، 929,006 حالة إيجابية”، أي “بزيادة بـ44,217 حالة مقارنة بالأمس”.