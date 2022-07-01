إيطاليا: وقف مهاجرين لعودتهم رغم حظرهم من إعادة الدخول إلى البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إنه تم القبض على ثلاثة مواطنين أجانب صدرت بحقهم أوامر منع من العودة إلى إيطاليا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “المهاجرين تم تعقبهم من قبل رجال هيئة حماية الموانئ قبالة ساحل بانتيليريا”، وهي جُزيرة تقع بين صقلية وسردينيا، وليتم “اعتقالهم لاحقا من قبل عناصر فرقة العمليات المتنقلة التابعة لقوات الدرك في قيادة تراباني”، شمال غرب صقلية.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “في نهاية إجراءات تحديد الهوية، وجد رجال الشرطة هؤلاء المهاجرين بين تونسيين عديدين وصلوا إلى الجزيرة مؤخراً”. واختتمت بالقول إنه “تم أيضاً تنفيذ أمر بالسجن صدر بحق مواطن تونسي آخر، بعد إدانته بالسرقة من قبل محكمة فلورنسا سابقاً”.