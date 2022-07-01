إيطاليا: البوسني المعتقل مرتبط بإمام كان يجنّد ميليشيات جهادية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بولونيا – أعلنت مصادر أمنية إيطالية، أن المواطن البوسني الذي اعتقل اليوم، ثبت ارتباطه بإمام كان يمارس نشاط التجنيد في الميليشيات الجهادية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “تحقيقات وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري) التي قادت اليوم إلى اعتقال الرجل في بولونيا (شمال) بتهمة تحويل أموال إلى ممثلين عن خلايا إرهابية، بدأت في الأشهر الأولى لعام 2020، في إطار مراقبة مستمرة منذ سنوات لدوائر الجهاديين الراديكاليين، بما فيها تلك المنسوبة إلى منطقة غرب البلقان التي تتميز بنشاط متجدد منتشر في بين من هم في الشتات بأرجاء أوروبا”.

وذكرت المصادر الأمنية أنه “في هذا السياق، تم التوصل إلى الموقوف البوسني، المقيم بشكل قانوني في إيطاليا، حرفي وصاحب شركة خاصة تعمل في قطاع البناء، يتميز بملف أيديولوجي طائفي يتبنى رؤية راديكالية ومتطرفة للإسلام”.

وأشارت المصادر إلى أنه “من خلال تحليل معمق، تأكد عناصر الدرك من وجود اتصالات مسبقة بين البوسني وإمام من البلقان أيضًا، معروف أصلا بأنه تلقى أمر حجز احترازي في السجن صدر في 16 آذار/مارس 2016 من قبل مكتب نيابة محكمة البندقية، استناداً لتحقيق آخر أجرته وحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة للـ(كارابينييري) أيضاً”.

وتابعت: “لم ينفذ أمر الاعتقال لأن الإمام أوقف في البوسنة والهرسك وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة التحريض العلني على الأنشطة الإرهابية والتجنيد. على وجه الخصوص، وجد التحقيق أن الإمام، نظم عام 2014 (جولة صلاة) في شمال إيطاليا، بهدف نهائي هو تجنيد رجال للميليشيات، مكرسين لـ(الجهاد المسلح) لإرسالهم للقتال في سورية والعراق، في صفوف الدولة الإسلامية التي كانت في ذروة قوتها الحربية آنذاك”.