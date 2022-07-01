اتحاد إيطالي: 28 مليوناً يستعدون للسياحة في العطلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – كشف اتحاد إيطالي النقاب عن أن برامج العطلة لحوالي 28 مليون مواطن تتمثل بإجازة عن العمل نهاية أسبوع في حزيران/يونيو، استراحة قصيرة بين تموز/يوليو وأوائل آب/أغسطس أو عطلة لا تقل عن 7 أيام في الشهر ذاته.

هذا ما تمخضت عنه المعطيات التي جمعها مرصد اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو) والكنفدرالية الوطنية للهيئات السياحية (كونفتوريزمو) الذي يقيس مؤشر ميل الإيطاليين للسفر، والذي وصل في يونيو إلى 72 على مقياس يمتد من 0 إلى 100، حتى أنه تجاوز المستوى في الشهر نفسه من عام 2019 بنقطة واحدة.

وأضاف بيان المرصد أن “المواطنين سيأخذون إجازات مرة واحدة أو أكثر، بين شهري حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر، لما مجموعه 62.8 مليون رحلة، بما فيها الرحلات إلى الخارج، لأشخاص لن يقيموا في مرافق الإيواء السياحي، لأسباب مختلفة”.

وذكر المرصد أنه “لذلك، هناك شروط لصيف يتماشى مع صيف 2019، إن لم يكن بمستوى أعلى ايضاً، ما لم يثبط حماس السائحين انتشار متحوّر (أوميكرون 5)”، مبيناً أن “المصطافين سينفقون ما يقرب الـ300 يورو لعطلة نهاية الأسبوع، 540 يورو لقضاء عطلة بين 3 ـ 6 أيام و1250 يورو للعطلة الرئيسية، التي تمتد لـ7 أيام أو أكثر”.

وخلص بيان المرصد الى القول، إن “هؤلاء السياح سيسمحون بتدفق ما يقرب الـ47 مليار يورو على الاقتصاد الوطني، بمصاريفهم التي تشمل النقل، الإقامة، الطعام، الترفيه، التسوق وما إلى ذلك”.