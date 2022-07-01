ناشط إيطالي يدعو الحكومة لتوسيع مرسوم تدفقات الهجرة القانونية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا ناشط إنساني إيطالي حكومة بلاده إلى توسيع نطاق مرسوم تدفقات الهجرة القانونية ولم الشمل الأسري.

جاء ذلك على لسان رئيس جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، ماركو إيمپالياتسو، في مؤتمر صحفي بعد وصول 95 مهاجراً من ذوي حالات الضعف إلى إيطاليا، بفضل الممرات الإنسانية، ممن أجبروا على الفرار من بلادهم، ومن بينهم أطفال ونساء من ضحايا الاتجار بالبشر، العنف والتعذيب ومن يعانون من ظروف صحية خطيرة، وفقا لما حددته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، كذلك بناءً على توصية جماعة سانت إيجيديو واتحاد الكنائس الإنجيلية الايطالية.

وفي كلمته للمناسبة، قال إيمپالياتسو، إن “اليوم يوم احتفال، لأن إيطاليا تثبت فيه مرة أخرى أنها بلد الإنسانية والضيافة، وهذا العمل يظهر أنها تهتم بالجميع، وبشكل خاص أولئك الذين يعانون”.

كما حيا رئيس الجماعة، الوافدين ببضع كلمات باللغة الإنجليزية مثل “مرحبًا بكم” و”نحن نحبكم”، وأضاف مخاطبًا اللاجئين: “أن معاناتكم قد قادت إلى تنفيذ مبادرات مهمة، كتلك الخاصة بالممرات الإنسانية، نموذج رائع الذي يمكن أن يمتد أيضًا إلى الولايات المتحدة”، والذي “تحدثت عنه أمس مع رئيسة البرلمان الأمريكي نانسي بيلوسي”.

وأشار الناشط، أن الأمر يتعلق بـ”نموذج ممكن الاقتداء به، لأنه ينطوي على مشاركة المجتمع المدني، كما نطالب بإعادة العمل عاجلا بمنصب ضامن الهجرة، الملغى بموجب قانون (بوسّي فيني”، فضلا عن “الحاجة إلى تعبئة قوى من جانب المجتمع المدني لتوسيع سبل الدخول الإنسانية والقانونية”.

وخلص إيمپالياتسو، مكرراً القول: “إننا نطالب بتوسيع تدفقات الهجرة القانونية الخاصة بلم الشمل الأسري، فهو أمر ضروري للاندماج”. وأخيراً “نطلب الحكومة بتوسيع مرسوم التدفقات القانونية، الذي ما يزال غير كافٍ”، لتلبية الطلبات.