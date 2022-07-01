يونيسف إيطاليا: 3 ملايين طفل نزح من أوكرانيا على الأرجح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى فرع إيطاليا للمنظمة الأممية لرعاية الأمومة والطفولة (يونيسف)، أن “الأولوية في أوكرانيا اليوم ربما تتعلق بثلاثة ملايين طفل نازح، نصفهم يعاني من أزمة غذائية كبيرة قائمة”.

وقال المتحدث باسم (يونيسف) إيطاليا، أندريا ياكوميني، في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية، إن “مشكلة القاصرين، التي قل الحديث عنها للأسف، هي أزمة قد تُنسى”. وقرع ناقوس الخطر بشأن “ما يمكن أن يصبح قريباً مأساة إنسانية، إن لم يتم اتخاذ إجراء فوري”، مؤكداً على أية حال “أنه يجب التحقق من هذه الأرقام من خلال جهة مستقلة وتحقيق محايد تجريه الأمم المتحدة”، لتحديد أبعاده بدقة.

وفي إشارة إلى كلمات عقيلة الرئيس الأوكراني، أولينا زيلينسكا، التي أعلنت أمس: “أنهم يسرقون أطفالنا ويأخذونهم إلى روسيا، حيث قاموا حتى بتغيير التشريعات للسماح للأسر بتبني الأطفال الأوكرانيين بسهولة أكبر”، علق ياكوميني قائلا: “لقد حذرنا منذ الأيام الأولى للأزمة من مخاطر استغلال الأطفال، الإساءة إليهم والاتجار بهم”.

وأضاف الناطق باسم (يونيسف)، أن “لدينا أدلة غير رسمية على أطفال عبروا الحدود. هناك من يتحدث عن 200 ألف شخص أو ضعف هذا العدد، أو ثلاثة أضعافه. ليس لدينا عدد رسمي بالأطفال غير المصحوبين بذويهم، الذين تم نقلهم إلى روسيا. نحن ننتظر إجراء تحقيق محايد بقيادة الأمم المتحدة يمكن أن يسلط الضوء على هذه الظاهرة، نظرا لأن مكاتبنا على الحدود، لا يمكنها حتى الآن الوصول إلى الأخبار الرسمية والصادقة”.

وخلص ياكوميني الى القول، إن “لدينا بيانات تم إبلاغنا بها، لكننا لا نستطيع تأكيدها دون إجراء تحقيق شامل”، حول هذا الموضوع.