مسؤول صحي إيطالي: توقع هبوط منحنى العدوى منتصف تموز

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – توقع مسؤول صحي إيطالي أن “انحدار منحنى هذه الموجة الوبائية “سيبدأ خلال أسبوعين. وقال وكيل وزارة الصحة، بييرباولو سيليري، في تصريحات متلفزة الثلاثاء، إن “أوج منحنى العدوى سيكون عند منتصف شهر تموز/يوليو الجاري، ثم تبدأ حالات الإصابة بعدها بالتراجع”. ورأى أن “في الوقت الحالي لا يوجد ضغط جديد” من ناحية احتواء العدوى.

وأضاف سيليري أنه “ننظر بتفاؤل إلى إمكانية الحصول على لقاح محدّث في فصل الخريف، كما ننتظر نهاية هذه الموجة”. واختتمت بالقول “سنرى الذروة في غضون أسبوعين ثم التراجع، على غرار ما حدث في دول أوروبية أخرى”.