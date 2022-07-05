ماتاريلا: التزام فعال وملموس بمحاربة الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا التزاماً فعالاً وملموساً في مجال محاربة الإرهاب.

وقال الرئيس ماتاريلا في تصريحات من عاصمة موزمبيق مابوتو مع رئيسها فيليبي نيوسي: “تحدثنا عن الإرهاب والالتزام بمكافحته”، وكذلك “التفكير بضحاياه والفقر الذي يسببه، عرقلة التنمية والضرر الذي يلحقه بمستقبل الشباب”.

وأضاف الرئيس الإيطالي، “لقد ضمنت الالتزام الفعال والملموس من جانب إيطاليا كبلد وكذلك في محافل الاتحاد الأوروبي، لدعم موزمبيق على هذه الجبهة الهامة التي تتعلق بالهدوء والتعايش والتي تمثل تراثاً مشتركاً للعالم بأسره”.

كما ذكر ماتّاريلا أن “بين إيطاليا وموزمبيق، هناك تعاون كبير على مستوى الطاقة، من خلال عمل مجموعة (إيني) للطاقة، والبدء المرتقب لاستخراج الغاز الذي يسمح بتصدير الغاز المسال من المصنع الذي يديره عملاق الطاقة الإيطالي، وهو مَعلم هام يشهد على التعاون الثمين الذي آمله يمكن أن تمتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى”.