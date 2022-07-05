رئيس إيطاليا يبحث ونظيره الموزمبيقي سبل التعاون والتنمية والاستثمارات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتّاريلا إنه بحث ونظيره الموزمبيقي فيليبي نيوسي، سبل التعاون والتنمية والاستثمارات بين بلديهما.

وأضاف الرئيس ماتاريلا في تصريحات من عاصمة موزمبيق مابوتو مع رئيسها نيوسي أن “المحادثات تركزت على التعاون الثنائي وتطوير قطاعات التجارة والاستثمارات”، كما “أتاحت فرصة تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بشأن الوضع الداخلي للبلدين، فضلا عن منطقتيهما وقارتيهما والعالم بشكل عام”.

وجاء في مذكرة من ديوان رئاسة جمهورية موزمبيق، أنه “بعد المحادثات الرسمية، يوقع البلدان اتفاقيات قانونية ثنائية بحضور رئيسيهما”، كما أوضحت من بين أمور أخرى أن ماتاريلا استقبلته أيضًا وزيرة الخارجية والتعاون فيرونيكا ماكامو”، والتي “أكدت أن وصوله إلى موزمبيق يعكس تطور الدبلوماسية الموزمبيقية”.

وكجزء من زيارة رئيس الدولة إلى موزمبيق، استقبلته اليوم زوجة الرئيس، إيزورا نيوسي وقد كان برفقة ابنته لاورا ماتاريلا.