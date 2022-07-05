رئيسة الشيوخ الإيطالي: روابط عميقة مع الجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تتواجد رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي إليزابيتا كازيلاتي اليوم في الجزائر للمشاركة كممثلة لرئيس الدولة في الاحتفالات بالذكرى الستين لاستقلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقالت كازيلاتي في تصريحات من الجزائر العاصمة، “لقد أردت بوجودي هنا التأكيد على أواصر الصداقة العميقة والتعاون القائمة بين بلدينا”.

وأضاف رئيسة مجلس الشيوخ في ختام زيارتها: “لقد تأثرت كثيرًا بالترحيب الحار من قبل الرئيس (عبد المجيد) تبون، الذي أكد في معرض استذكاره لزيارة الدولة الأخيرة التي أداها إلى إيطاليا، كيف أن بلادنا والجزائر تمثلان بلدا كبيرا واحدا”.

وخلصت كازيلاتي الى القول إنه “يمكن لإيطاليا والجزائر فعل الكثير من أجل الاستقرار السياسي والاقتصادي في منطقة المتوسط​”.