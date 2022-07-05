إيطاليا: ارتفاع سعر الكهرباء إلى 362.05 في سبعة أيام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مؤسسة التحكم بسوق الطاقة (GME) في إيطاليا أنها سجلت في الأسبوع الممتد من الاثنين 27 حزيران/يونيو إلى الأحد 3 تموز/يوليو، وصول متوسط ​​سعر شراء الكهرباءالى يساوي 362.05 يورو لكل ميغاوات/ساعة.

وقالت المؤسسة في بيان الثلاثاء، إن “أحجام الطاقة الكهربائية المتداولة بشكل مباشر في بورصة الشرق الأوسط، بلغت 4.7 مليون ميغاواط/ساعة، ووصلت السيولة إلى 74.3٪”، بينما “تراوحت متوسط ​​أسعار البيع بين 361.53 يورو لكل ميغاواط/ساعة في وسط البلاد وجنوبها وجزيرة سردينيا، و362.25 يورو لكل ميغاواط/ساعة في منطقتي الشمال وشمالي الوسط”.