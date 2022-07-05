وزير الصحة الإيطالي: ارتفاع حالات عدوى كوفيد سيؤثر على المستشفيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا أن الارتفاع الذي تشهده البلاد في حالات الإصابة بعدوى كوفيد 19، لابد له أن يلقي بظله على المستشفيات.

وقال الوزير سبيرانتسا، في كلمته بمؤتمر الاتحاد الإيطالي لهيئات الرعاية الصحية والمستشفيات (FIASO)، الثلاثاء، إن “في فرنسا وألمانيا هناك أكثر من 100 ألف حالة في اليوم، نحن في مرحلة التعافي من الإصابات التي تتزايد وإذا ارتفعت، حتى لو كانت نسبة التأثير على مرافقنا الصحية محدودة أكثر مما كانت عليه في الماضي، فستكون هناك على أية حال، انتكاسة لا يستهان بها”.

وذكّر الوزير بأن “وباء كوفيد 19 ما يزال يمثل تحديا مفتوحا، والمباراة ضده لم توضع على الرف بعد”، مبيناً أن “معطيات الأيام الأخيرة تؤكد لنا ذلك”، لذا “أجدد النداء لكبار السن وذوي حالات الضعف، لتعاطي الجرعة الرابعة من اللقاح”.

وشدد سبيرانتسا على أن “حالة طوارئ فيروس كورونا لا تزال مشكلة يجب علينا التعامل معها”، حتى لو “كنا اليوم أقوى بكثير، نظرا لأن لدينا مضادات الفيروسات وحيدة النسيلة، ولأن 90٪ من السكان ممن هم فوق سن الـ12 عامًا قد تم تطعيمهم بجرعتين”.

وخلص وزير الصحة الى القول: “إنني أواجه المستقبل بمزيد من الصفاء. لكن على الجميع استخدام الكمامة الوقائية في جميع المواقف التي تشهد تجمعات أو تشتمل على خطر وقوع العدوى”.