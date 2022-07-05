دبلوماسي إيطالي يلتقي نائب وزير خارجية اليابان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، أن الأمين العام للوزارة، السفير إيتوري فرانشيسكو سيكوي، التقى اليوم في قصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، نائب وزير خارجية اليابان، تاكيو موري، وأجرى معه مشاورات حول القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية الرئيسية.

وقالت مذكرة الخارجية، إن “الطرفين أعربا عن ارتياحهما للزخم المتجدد في العلاقات الثنائية بين إيطاليا واليابان، والذي شهد له اجتماع روما في أيار/مايو الماضي بين رئيس الوزراء دراغي ونظيره كيشيدا والمحادثة بين وزيري الدفاع غوريني ونظيره كيشي في نيسان/أبريل”.

وعلى صعيد الثنائي، أعرب السفير سيكوي عن أمله “بتعزيز التعاون بين إيطاليا واليابان في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية”. كما أستعرض “الفرص الأخرى التي يمكن اغتنامها في مجال التعاون التكنولوجي والأكاديمي والتجاري”. وشدد على “القواسم المشتركة للقيم التي تلهم استراتيجية الاتحاد الأوروبي لسياسة المحيطين الهندي والهادئ واليابان في المنطقة”.

وذكر البيان، أن سيكوي وموري بحثا خلال الاجتماع “آخر التطورات في الحرب الأوكرانية”، وأكدا على “الدعم القوي لكييف الذي أعربت عنه إيطاليا واليابان خلال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الأخيرة في إلماو”.

وتابعت المذكرة: “كما شدد المسؤولان على ضرورة إبقاء الضغط على موسكو عالياً وأعربا عن القلق من أزمة الغذاء التي انطلقت عقب العدوان الروسي”، كما تمت “مناقشة القضايا الإقليمية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك (الشرق الأوسط، إيران، أفغانستان)، مع التركيز على الوضع في كوريا الشمالية”.

وخلصت مذكرة قصر (فارنيزينا)، الى القول إنه “في هذا السياق، ندد سيكوي بالتجارب الباليستية التي أجرتها بيونغ يانغ”، مؤكدا “أهمية تطبيق العقوبات التي أقرتها الأمم المتحدة لإعادة كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات”.