سياسي إيطالي يستهجن “تواطؤ” دراغي والاتحاد الأوروبي مع نظام أردوغان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال سياسي إيطالي مستهجناً: “أنا غاضب من تواطؤ بلادنا والاتحاد الأوروبي مع نظام يملأ السجون بالمعارضين، يقصف الشعب الكردي في سورية والعراق كل يوم في ظل انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

وكتب سكرتير حزب إعادة تأسيس الشيوعية ماوريتسيو آتشيربو في تعليق على صفحته الخاصة بـ(فيسبوك)، مرفقا إياه بصورته مع الرئيسان المشاركان لحزب (HDP) الكردي وأخرى لدراغي مع أردوغان “عدت يوم أمس من أنقرة، حيث شاركت بمؤتمر المعارضة الكردية، واليوم يصل ماريو دراغي مع حشد من الوزراء للقاء أردوغان”.

وأضاف آتشيربو أن “دراغي، دي مايو ووزراء حزب الرابطة والحزب الديمقراطي موجودون هناك اليوم ليس باسمنا”، مشيراً إلى أن “زيارة دراغي لتركيا، تظهر النفاق الغربي بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان”، فـ”إذا كانت أسباب الحرب بالوكالة التي يخوضها الناتو صحيحة في أوكرانيا ضد روسيا، لكنا قطعنا منذ زمن، جميع العلاقات مع أردوغان وحلفاء آخرين يبدو بوتين مجرد مبتدئ مقارنة بهم”.

وذكر السياسي الشيوعي، أن “بلدنا، مثل كل دول الناتو، شريك مع نظام أردوغان الذي لا يزال يصف حزب أوجلان بأنه إرهابي منذ عام 1999، وهو ملقى في الحبس الانفرادي بسجن جزيرة إمرالي”.

وخلص آتشيربو الى القول: “في الواقع، الإرهابي هو أردوغان الذي، في انتهاكه للقانون الدولي يواصل قصف الأكراد واستخدام السفاحين الجهاديين”.