إيطاليا: ارتفاع إصابات كوفيد بأكثر من 80 ألفاً مقارنة بأمس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن الإصابات بوباء كوفيد 19 قد شهدت اليوم ارتفاعا ملحوظا، بأكثر من 80 ألفاً حالة مقارنة بيوم أمس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أن “هناك 132,274 إصابة جديدة تم تسجيلها بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم أيضاً تسجيل 94 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 168,698 شخصاً.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم إجراء 464,732 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 28.5٪”، بينما “كانت يوم أمس قد توقفت عند نسبة 27.9٪”.

وأشار جدول وزارة الصحة إلى “ازدياد حالات الاستشفاء بالنسبة للأشخاص الذي ظهرت عليهم الأعراض، بمجموع 355 حالة منذ يوم أمس، ليصبح المجموع الكلي 8003″، فضلا عن “ارتفاع عدد الأشخاص القابعين في أقسام العناية المركزة بمجموع 20 حالة منذ أمس، ليصبح المجموع 323 شخصاً”.