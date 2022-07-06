وزير الخارجية الإيطالي: مفهوم ناتو الاستراتيجي الجديد يدفعه نحو المستقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن “المفهوم الاستراتيجي الجديد” الذي أقره 30 رئيس دولة وحكومة في مدريد يهدف “إلى دفع حلف شمال الأطلسي نحو المستقبل في ظل سيناريو دولي متغير للغاية، كما ثبت في الأشهر الأخيرة من خلال العواقب الوخيمة للحرب غير المشروعة المتمثلة بالعدوان الروسي على أوكرانيا”.

وفي حديثه خلال مؤتمر “في إطار المفهوم الاستراتيجي الجديد 2022: الناتو نحو المستقبل”، الذي نظمه مركز الدراسات الأمريكية بروما، الأربعاء، أضاف الوزير دي مايو، أن هذا المفهوم، “يعيد التأكيد على نهج التحرك على 360 درجة” في مجال مواجهة “خطورة وتعقيد التحديات التي نمر بها وتلك التي تنتظرنا أيضاً”.

وذكّر وزير الخارجية أن “موضوع تكييف أنظمتنا الأمنية يصبح باستمرار أقل أكاديمية وأكثر إلحاحًا”، مشددًا على أن “ما يضغط علينا هو مستقبل مليء بالمستجدات من الناحية الجيوستراتيجية، بل وكذلك بالمعنى الاقتصادي، القيم والتكنولوجيا أيضاً”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية بعد ذلك إلى أن “الحلف يجهز نفسه بأدوات مناسبة للحفاظ على الميزة التكنولوجية”، التي يتمتع بها.