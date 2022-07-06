الرئيس الإيطالي: علاقات تاريخية مع موزمبيق تنمو باستمرار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مابوتو – قال ديوان الرئاسة الإيطالي، إن رئيس الجمهورية سيرجو ماتّاريلا في اليوم الثاني من زيارة الرسمية لموزمبيق، التقى رئيسة الجمعية العامة للجمهورية، إسبيرانسيا بياس، التي شددت على أن “هذه الزيارة هي بالتأكيد ثمرة العلاقات التاريخية القائمة بين بلدينا”.

وفي هذا السياق، سلط ماتّاريلا الضوء على هذه “العلاقات التاريخية، التي تبقى ثابتة وقوية، بل أنها تنمو أكثر فأكثر مع صداقة كبيرة. في هذين اليومين، شعرت حقًا بإحساس متبادل بصداقة وتعاون ينموان باستمرار”.

وذكر ديوان الرئاسة، أنه “بعد لقاء بياس ورئيس الدولة، امتدت المحادثات إلى الوفود المعنية”، مبيناً أنه “بعد هذه الاجتماعات، سيزور ماتّاريلا (مركز الأحلام) في زيمبيتو التابع لجماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية، التي كان قبل ثلاثين عامًا، مهندسة اتفاقيات السلام التي أنهت الحرب الأهلية”، في هذا البلد.