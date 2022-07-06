البابا يتحدث عن تعيين قريب لامرأتين في دائرة الأساقفة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ مكانة النساء وتثمين دورهن في الكوريا الرومانية، كان أحد المواضيع التي تم التطرق إليها خلال المقابلة التي أجرتها وكالة (رويترز) مع البابا فرنسيس أمس الأول.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد أجاب الأب الأقدس على سؤال حول الحضور النسائي في الفاتيكان في ضوء الدستور الرسولي “أكرزوا بالإنجيل” الخاص بإصلاح الكوريا، وحول الدوائر التي يمكن أن توكل في المستقبل إلى علمانيين أو علمانيات، فقال إنه “منفتح على منح الفرص”، وذكَّر بأن “العام الماضي شهد وللمرة الأولى، تعيين امرأة في منصب نائب رئيس حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان وهي الراهبة رافايلا بيتريني”، وكذلك “تعيين الراهبة ناتالي بيكار وكيلة لسينودس الأساقفة”.

وأشار البابا في هذا السياق إلى “تعيين قريب لامرأتين في دائرة الأساقفة، في لجنة اختيار الأساقفة، وذلك أيضا للمرة الأولى”. وتحدث قداسته أيضا عن “إمكانية تعيين علمانيين لإدارة دوائر مثل دائرة العلمانيين والعائلة والحياة، أو الثقافة والتربية، أو المكتبة الفاتيكانية”.

هذا ومن النساء العلمانيات اللواتي عينهن البابا فرنسيس في مناصب رفيعة في الفاتيكان، هناك أول مديرة لمتاحف الفاتيكان، بارابارا ياتا، وكذلك هناك نائبة مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، كريستيان موراي.