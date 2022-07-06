كونتي: على دراغي أن يعطينا أسبابًا للبقاء في الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم الإيطالية، جوزيبّي كونتي، أنه يتوجب على رئيس الوزراء ماريو دراغي أن يعطينا أسباباً مقنعة للبقاء في الحكومة.

وقال كونتي في تصريحات لمجموعة من المراسلين الصحافيين أمام مقر مجلس النواب الأربعاء، “لقد استعرضت على الرئيس دراغي، بطريقة صريحة ومباشرة، أسباب القلق السياسي الذي تراكم لدينا”، مبيناً: “إنها أمور تتعلق بطريقة وجدارة عمل هذه الحكومة”.

وأشار رئيس الوزراء السابق إلى أنه، “على وجه الخصوص، مع مجتمعنا الذي يشعر بالمعاناة خلال مواجهة أزمة شاملة، يجب أن تكون هناك إجابات دقيقة وحاسمة يمكن أن تشكل أسبابًا وجيهة لإقناعنا بمواصلة دعم حكومة دراغي”.

هذا وقد التقى كونتي ودراغي صباح اليوم بهدف حل ازمة ثارت بين الرجلين حين اتهم الأول الأخير بـ”التدخل الخطير” في الشؤون الداخلية لحركة خمس نجوم بمطالبة مؤسسها بيبي غريللو بإقالته من رئاسة الحركة، وهو ما نفاه رئيس الوزراء الايطالي.