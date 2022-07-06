إيطاليا: مهمة للدرك في الكونغو للتحقيق باغتيال السفير أتاناسيو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – بتوكيل من المدعي العام في روما وبالتعاون مع وزارة الخارجية الإيطالية، بدأت مهمة لوحدة العمليات الخاصة (ROS) التابعة لقوات الدرك (كارابينييري) في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم، لاستجواب 5 أشخاص اعتقلتهم السلطات المحلية بتهمة قتل السفير الإيطالي لوكا أتاناسيو وعنصر الدرك فيتوريو ياكوفاتشي، في 22 شباط/فبراير العام الماضي على يد جماعة مسلحة في محاولة اختطاف.

وقالت قوات الدرك في بيان، الأربعاء، إن “الغرض من البعثة هو التحقق من مصداقية الأقوال التي أدلى بها المتهمون الخمسة، على ضوء الأدلة التي تم جمعها من قبل إيطاليا”، مبينةً أنه “في إطار المهمة التي تجري بتنسيق نائب المدعي العام سيرجو كولايوكو، ستُبذل الجهود أيضًا لتبادل عناصر التحقيق التي تم جمعها من قبل كلا البلدين والحصول على بيانات عن المكالمات الهاتفية”. وخلص البيان الى القول، إن “من المقرر أن تستمر المهمة أسبوعا، وسيتولى النشاط التحقيق فيها، قسم مكافحة الإرهاب في الـ(روس) بالتعاون مع قسم التحقيقات العلمية ونظام المعلومات الجغرافية (Gis)”.

يذكر أن في قضية مقتل السفير أتاناسيو وعنصر حمايته ياكوفاتشي، أغلق مكتب المدعي العام في روما في 9 شباط/فبراير التحقيق باتهام شخصين بالقتل غير العمد، وهما نائب مدير برنامج الأغذية العالمي روكو ليوني، ومساعده منصور رواغازا. وقد اتهما على وجه الخصوص بعدم احترام البروتوكولات الأمنية في التحضير لمهمة أتاناسيو.