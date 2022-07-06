إيطاليا: 107,786 إصابة بكوفيد و72 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 107,786 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم الأربعاء.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم أيضاً تسجيل 72 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 168,770 شخصاً.

ولفتت النشرة إلى أنه، “تم إجراء 380,035 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي” والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 28.4٪”، بينما كانت أمس قد توقفت عند 28.5٪.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “أعداد المرضى الذين يعانون من ظهور الأعراض عليهم قد ارتفع بمجموع 217 شخصاً منذ يوم أمس، ليصبح المجموع الكلي 8220″، وكذلك “عدد الأشخاص في أقسام العناية المركزة، قد ازداد هو الآخر بحاصل شخصين فقط منذ أمس، ليصبح المجموع الإجمالي 325 حالة”.