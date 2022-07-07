دي مايو في بالي لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الخارجية الايطالية أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لويجي دي مايو، يقوم اعتباراً من اليوم بمهمة إلى بالي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين.

ووفقا لبيان لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، فإن “إندونيسيا تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام وتقود الترويكا جنبًا إلى جنب مع إيطاليا، التي تنتهي ولايتها في رئاسة المجموعة، والهند، صاحبة الرئاسة القادمة”.

وقال البيان إن “الموضوع الرئيسي الذي اختارته جاكرتا للاجتماع، هو: التعافي معًا، تعافٍ أقوى، وهو استمرار مثالي للأهداف التي حققتها إيطاليا العام الماضي، مع التركيز على التعددية والتعاون الدولي”، فيما “تتعلق المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبرنامج الإندونيسي، بهندسة الرعاية الصحية العالمية، التحول الرقمي، الانتقال الطاقي والاستدامة”.

وذكر بيان الخارجية، أن “يوم غد الثامن من تموز/يوليو، سيشارك الوزير دي مايو في جلستي العمل اللتين يتألف منهما الاجتماع الوزاري. الأولى في الصباح، ستخصص لتعزيز التعددية، أحد أعمدة السياسة الخارجية لإيطاليا، من أجل نظام عالمي قائم على قواعد واضحة ومتمحور حول منظومة الأمم المتحدة”، في الوقت الذي “يطرح فيه الغزو الروسي لأوكرانيا تحديات خطيرة للنظام متعدد الأطراف، ويقوض الثقة الجماعية بين مختلف الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي”.

وأشار البيان إلى أن “إيطاليا تحافظ على التنسيق الوثيق مع شركائها الدوليين الرئيسيين، بدءًا من شركاء مجموعة الدول السبع، وذلك بناءً على الموقف الذي يجب الإبقاء عليه تجاه الاتحاد الروسي خلال اجتماع بالي الوزاري”.