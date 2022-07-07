الخارجية الإيطالية: قمة بالي ستركز على التهديدات ضد سلاسل التوريد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الخارجية الإيطالية، إن “تأثير التهديد الثلاثي الذي تشكله الأوبئة والحرب والتوترات على سلاسل التوريد، مع الزيادة الحادة في التضخم، على النظام الدولي بأكمله، ولا سيما البلدان الأكثر ضعفاً”، سيكون “محور جلسة بعد الظهر”، لقمة مجموعة العشرين في بالي.

وأضاف بيان لقصر (فارنيزينا)، مقر وزارة الخارجية، الخميس، أنه “كما هو معروف أن الحرب التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا، كان لها أيضًا تأثيراً على إمدادات الغذاء والطاقة”، مبيناً أنه “حول موضوع الأمن الغذائي، ستسلط كلمة الوزير دي مايو الضوء على إعلان ماتيرا المعتمد خلال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين، والذي يتضمن إجراءات عديدة لمكافحة أزمة الغذاء، بما في ذلك المبادرة الإيطالية للحوار الوزاري مع دول البحر الأبيض المتوسط ​​حول أزمة الغذاء الذي عقد في 8 حزيران/يونيو في روما”.

وذكر البيان أنه على صعيد أمن الطاقة، سيعمل الوزير دي مايو على تعزيز عمل “دبلوماسية الطاقة” الذي تقوم به إيطاليا “بهدف تنويع مصادر الإمداد واحتواء أسعار الطاقة، بالتوازي مع تدابير ملموسة لمساعدة العائلات والشركات، مؤكداً أن هدف أمن الطاقة ليس بديلاً، ولكنه بديل تآزري، عن انتقال الطاقة”.

وأشار إلى أنه في هذا السياق، سيتم أيضًا تذكر “مبادئ نابولي” التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري المشترك للطاقة والمناخ في نابولي في عام 2021، والتي تمثل إرثًا مهمًا آخر للرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين”.