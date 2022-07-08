وزيرة الداخلية الإيطالية: نقوم بأقصى ما يمكن لتوزيع المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي: “نحن تحت الضغط بالتأكيد، وسنحاول بذل قصارى جهدنا لتجنب ازدحام النقاط الساخنة بالمهاجرين، الذي لا مفر منه للأسف”.

في تصريحات على هامش مؤتمر “صحة قوات الشرطة 3.0” الذي تم تنظيمه بمناسبة الذكرى الستين للخدمات الصحية للشرطة، أضافت الوزيرة لامورجيزي أن “مشكلة المهاجرين تظهر كل صيف ولا تعني ايطاليا فقط، بل دول أخرى أيضاً، وبشكل خاص بعض دول البحر المتوسط ​​التي تعاني من ضغوط هجرة قوية”.

وأشارت لامورجيزي إلى أن “على الصعيد الأوروبي حققنا نتيجة تاريخية وهي دفع 18 دولة من الاتحاد الأوروبي، تضاف إليها ثلاث دول مؤيدة، للانضمام الى خطة إعادة التوطين التي وافق عليها المجلس الأوروبي”، واختتمت مبينةً أن “هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن مبدأ التضامن”.