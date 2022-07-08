دي مايو: العدوان الروسي على أوكرانيا يخرق مبادئ القانون الدولي الأولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بالي – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده “كانت دائما ملتزمة” بنظام دولي “قائم على القواعد”، والذي يدافع عن سيادة الدول وسلامتها الإقليمية.

وقال الوزير دي مايو، متحدثا في قمة مجموعة العشرين الجارية في منطقة نوسا دوا بجزيرة بالي في إندونيسيا، إن “هذا النظام يتم تحديه اليوم”، مبيناً أن “العدوان الروسي على أوكرانيا هو انتهاك للمبادئ الأكثر أساسية من القانون الدولي”.

وحسب نص الخطاب، أضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “إننا نشهد كل هذا القصف على المدنيين الذين أجبروا على ترك منازلهم ومغادرة البلاد”، واختتم مؤكداً أن “كل دولنا تعاني من تداعيات هذه الحرب مهما كان بعدها عن أوكرانيا”.