إيطاليا: على مجموعة العشرين تأكيد عدم تجاهلها “احداث أوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بالي – قالت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها لويجي دي مايو، إن على مجموعة العشرين “أن تقول بصوت عال وواضح أنها لن تتجاهل ما يحدث في أوكرانيا، وأن هجوم روسيا يجب أن يتوقف وأن القوات الروسية يجب أن تنسحب”.

وأضاف الوزير دي مايو، متحدثا في قمة مجموعة العشرين الجارية في منطقة نوسا دوا بجزيرة بالي في إندونيسيا، أنه “لحل أزمة الغذاء أو معالجة التغيّر المناخي أو تسريع انتقال الطاقة، نحتاج إلى العمل معًا”.

وذكر دي مايو بأن مجموعة العشرين “على العكس من المنظمات الأخرى المكرسة لقضايا فردية، مهما كانت ملحة وذات صلة، تغطي جميع القضايا الرئيسية”، من خلال نهج “شامل”. مجموعة العشرين “أصبحت أكثر قيمة، نوع من بيت تطهير للتعددية”.

وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية: إنها “الطريقة الوحيدة أمام المجتمع الدولي للتصدي بكفاءة لطيف واسع من التحديات. لهذا السبب أيضًا، ومن أجل تحقيق تلك الأهداف الحاسمة، لم يعد بإمكاننا، بصفتنا مجموعة العشرين، تجاهل الغزو الروسي”. واختتم بالقول “أطالب الرئاسة الإندونيسية بقيادة ردنا الحازم على الهجوم”.