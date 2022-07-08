دي مايو: اغتيال آبي خبر صادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، مشاعر “القرب من المؤسسات والشعب الياباني”، إثر نبأ اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

ووصف الوزير دي مايو في تغريدة على مدونة (تويتر) الأمر بأنه “خبر صادم”. وأعرب عن “التضامن مع اليابان”، وهو “الشيء نفسه الذي عبرت عنه بالفعل للوفد الياباني هنا في مجموعة العشرين في بالي”.

ووفق ما أعلن حاكم طوكيو السابق، فقد أصيب رئيس الوزراء الياباني السابق (67 عامًا) برصاصتين عند الساعة 11:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، خلال حدث في مدينة نارا (جنوب البلاد). وبعد أن أصابته الرصاصة الثانية في ظهره، سقط آبي في حالة من سكتة قلبية تنفسية – وهو المصطلح الذي يستخدم غالبًا في اليابان قبل التأكيد الرسمي للوفاة”.

وحسب مصادر إعلامية، فقد تم إلقاء القبض على المهاجم.