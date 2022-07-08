دراغي: “إدانة شديدة” لإغتيال آبي وقرب في لحظة درامية كهذه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن “الحكومة الإيطالية تعرب عن إدانتها الشديدة للهجوم على شينزو آبي”.

وكتب دراغي في تغريدة نُشرت على الصفحة الرسمية لقصر (كيجي)، مقر الحكومة، أن “إيطاليا قريبة من ذوي آبي والشعب الياباني في هذه اللحظة المأساوية”.

من جانبه، كتب الزعيم السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبّي كونتي على (تويتر): “تلقيت بفزع نبأ الهجوم على شينزو آبي”، وأردف: “لقد كان مثالاً للالتزام الشديد والمخلص في خدمة مؤسسات بلاده”. واختتم بالقول: “مشاعر قربي من أحبائه ومن الشعب الياباني بأسره”.

بينما علق رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، بالقول: “صدمني الهجوم على شينزو آبي، الذي قاد اليابان بثقة ورؤية بصيرة في لحظة صعبة، والذي أعتبره صديقي”. وتابع: “بفضله، شهدت العلاقات بين بلدينا تحسناً أكيداً”، واختتم بالقول: “أبدى مشاعر القرب منه ومن أسرته”.

في النهاية، غرّد زعيم حزب “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي على (تويتر) قائلا، إن “موت شينزو آبي يؤثر علي كثيرًا. لقد كان زميلًا جادًا ومستعدًا”. واسترسل، “عناقي لعائلته، وأفكاري مع اليابان في هذه الساعة الصعبة للغاية”. واختتم بالقول: “يا له من ألم”.