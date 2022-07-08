دي مايو يدعو لاستئناف الصادرات الأوكرانية على الفور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بالي – دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إلى وجوب استئناف الصادرات الأوكرانية على الفور.

وفي خطابه خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين الملتئم في بالي، والذي حضره نظيره الأوكراني دميترو كوليبا أيضاً: قال الوزير دي مايو، إنه “يجب استئناف الصادرات من أوكرانيا على الفور، ونحن نرحب بأي حل”، في هذا السياق.

أعرب وزير الخارجية عن “الشكر للأمم المتحدة لمحاولتها فتح ممرات بحرية آمنة في البحر الأسود”، وكذلك “جميع الشركاء الذين يحاولون إيجاد حلول”. وقال: “واسمحوا لي أن أذكر تركيا لجميع جهود الوساطة”، التي تبذلها.

وتابع الوزير، أنه “في العام الماضي، لاح أمامنا المستقبل بشكل جلي تقريبًا للأسف، عندما اقترحنا أن تتبنى مجموعة العشرين إعلان ماتيرا بشأن الأمن الغذائي. كانت هناك مؤشرات لوضع غذائي هش”، بينما “نحتاج إلى البناء على إعلان ماتيرا”.

وتابع: “في الشهر الماضي، عقدنا أول حوار متوسطي بشأن أزمة الغذاء الذي استضافته روما. والهدف منه جعل النظم الزراعية والغذائية أكثر استدامة في منطقة معرضة لخطر كبير”، مبيناً أن “ضرورة الدبلوماسية الغذائية للتخفيف من الأزمة”. مبينا أن “إيطاليا تشارك بالعديد من المبادرات التي أطلقتها مجموعة السبع وشركاء آخرين، مثل التحالف العالمي للأمن الغذائي”.

وأكد الوزير أن بلاده، “تدعم ممرات التضامن من قبل الاتحاد الأوروبي والممرات البديلة للصادرات من أوكرانيا”. واختتم بالقول: “نحن مستعدون للمساهمة من خلال الموانئ الإيطالية في البحر الأدرياتيكي”.