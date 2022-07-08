البابا يثق بأن الإصلاحات المالية ستحُول دون وقوع فضائح جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ كانت القضايا المالية محور جزء آخر من المقابلة التي أجرتها وكالة (رويترز) للأنباء مع البابا فرنسيس وتنشرها على موقعها الإلكتروني.

ووفقاً لما نقلته إذاعة الفاتيكان الجمعة، فقد أعرب البابا في إجابته عن ثقته بأن الإصلاحات المالية ستحُول في المستقبل دون وقوع فضائح كتلك التي دار الحديث عنها في السنوات الأخيرة ومثل قضية شراء مبنى في لندن والتي هي الآن محور قضية في المحكمة الفاتيكانية.

وسأل الصحفي الأب الأقدس إن كان يرى أنه قد تم إحداث تغييرات كافية لتفادي تكرار فضائح شبيهة، فأجاب قداسته بالإيجاب وعدَّد الخطوات التي تم القيام بها، فتحدث عن تأسيس أمانة سر للاقتصاد تتكون من شخصيات فنية قادرة على فهم الأمور وعدم السقوط في أيادي أشخاص قد يجعلونك تنزلق حسب ما ذكر قداسته.

وتابع البابا معربا عن قناعته بأن هذه الدائرة الجديدة والتي تشرف على الجوانب المالية بالكامل تشكل ضمانة حقيقية في إدارة الشؤون المالية والتي كانت في السابق غير منظمة بشكل كبير.

هذا وأعطى البابا فرنسيس في حديثه مثلا عن رئيس أحد الأقسام في أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان والذي كان عليه أن يدير المالية لكنه لم يكن متخصصا في هذا المجال ما جعله يلجأ بحسن نية إلى أصدقاء لمساعدته. مبيناً أن الأصدقاء في بعض الحالات لم يكونوا مثل الطوباوية إيميلدا ما أدى إلى ما حدث، وقد اختار الأب الأقدس مَثل هذه الطوباوية التي عُرفت بالنقاء.

وذكر البابا أن الخطأ كان لامسؤولية البنية في تلك اللحظة، حيث سُلِّمت المسؤولية إلى شخص جيد كان في ذاك المنصب إلا أنه لم يكن على معرفة بالقضايا المالية فكان عليه أن يطلب المساعدة من الخارج وذلك بدون رقابة كافية من الداخل، لم تكن البنية ناضجة، قال الأب الأقدس. واختتم البابا مذكرا بأن فكرة تأسيس أمانة السر للشؤون الاقتصادية كانت للكاردينال بيل.