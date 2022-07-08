البابا فرنسيس يزور أسيزي وماتيرا في أيلول القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي عن قيام البابا فرنسيس في شهر أيلول/سبتمبر المقبل بزيارة إلى كل من أسيزي وماتيرا الإيطاليتين.

وذكرت دار الصحافة وفقاً لإذاعة الفاتيكان، أن الأب الأقدس سيتوجه أولا إلى أسيزي في ٢٤ أيلول/سبتمبر ليختتم لقاء “اقتصاد فرنسيس” الذي يشارك فيه اقتصاديون ورجال أعمال شباب، ليتوجه في اليوم التالي ٢٥ من الشهر إلى ماتيرا حيث سيختتم المؤتمر الإفخارستي الوطني الإيطالي الـ ٢٧.

هذا وعرَّفت دار الصحافة ببرنامج الزيارتين فأشارت إلى أن البابا فرنسيس سيصل أسيزي صباح السبت ٢٤ أيلول سبتمبر حيث سيكون في استقباله ٣ شبان ممثلين عن المشاركين في لقاء “اقتصاد فرنسيس”، والكاردينال مايكل تشيرني عميد دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة، المطران دومينيكو سورنتينو رئيس أساقفة أسيزي – نوتشيرا أومبرا – غوالدو تادينو وأسقف فولينيو، ممثلو السلطات المدنية، هذا إلى جانب الاقتصادي لويجينو بروني والراهبة أليساندرا سميريلي والسيدة فرنشيسكا دي ماولو من بين منظمي لقاء “اقتصاد فرنسيس”، وممثلي الرهبانيات الفرنسيسكانية.

وسيتوجه الأب الأقدس بعد ذلك إلى المكان الذي ينظَّم فيه المؤتمر ليلتقي الشباب ويستمع إلى شهاداتهم ليُختتم اللقاء بكلمة للبابا فرنسيس وقراءة وتوقيع وثيقة ختامية. ثم سيعود الأب الأقدس إلى الفاتيكان عند منتصف النهار تقريبا.

وفي صباح اليوم التالي الأحد ٢٥ أيلول/سبتمبر سيتوجه البابا فرنسيس صباحا إلى ماتيرا في زيارة رعوية حيث سيكون في استقباله رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو تزوپي وممثلو السلطات المحلية والمدنية والدينية. سيلتقي قداسته بعد ذلك اللاجئين في كاتدرائية ماتيرا حيث سيوجه كلمة إلى الجميع.

ويتضمن البرنامج ترؤس البابا فرنسيس القداس الإلهي الختامي للمؤتمر الوطني الإفخارستي الإيطالي الـ ٢٧ وتلي ذلك تلاوة صلاة التبشير الملائكي. وقبل عودته إلى الفاتيكان في حوالي الثانية بعد الظهر سيبارك الأب الأقدس “مائدة الأخوَّة”، وهو مركز لتقديم الطعام يحمل اسم الأب جوفانّي ميلي.