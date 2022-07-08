دي مايو: الهجوم على أوكرانيا دمر ثقتنا بروسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بالي – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “الهجوم على أوكرانيا دمر ثقتنا بروسيا”.

وأضاف الوزير دي مايو، متحدثا في قمة مجموعة العشرين الجارية في منطقة نوسا دوا بجزيرة بالي في إندونيسيا، أن “الحرب في أوكرانيا لا بد لها أن تنتهي يوماً، لكن لا يزال يتعين علينا مواجهة هذه المشاكل، كأزمة الغذاء، التغيّر المناخي وتحول الطاقة”، مبيناً أن “قمة مجموعة العشرين هي المحفل المناسب لمعالجتها”.

وذكر دي مايو أن “بلداننا تضم أكبر عدد من السكان، أكبر الاقتصادات وأقواها”، بل “وكذلك الصناعات الأكثر تلويثًا أيضاً”. واختتم بالقول: “لذلك، لدينا واجب أخلاقي يتمثل بالعودة إلى العمل واستعادة روح التعددية التي سادت العام الماضي”.