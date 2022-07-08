نقابي إيطالي: بلدنا فقير وعلى حكومة إعطاء إجابات ملموسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال نقابي إيطالي، إن التقرير السنوي للمعهد الوطني للإحصاء (إستات) ينطوي على “جملة لا ترحم: إيطاليا بلد فقير. هناك فقر مدقع يتزايد باطراد، يجرف الشباب ويمنعهم من التخطيط للمستقبل، كما يشمل النساء، موظفي الدولة، قطاع العمل، المتقاعدين وجنوب البلاد أيضًا”.

وأضاف الأمين العام لاتحاد العمل الإيطالي (UIL)، بييرباولو بومباردييري، تعليقاً على التقرير، انه “لم يعد هناك وقت نضيعه. نحن بحاجة لتعزيز وتحسين دخل المواطنة، والذي احتوى المشكلة جزئيًا على أية حال”.

واسترسل، “كما يجب علينا العمل على درء الفجوة بين الجنسين وإعطاء استقرار لتوظيف الشباب، القضاء على الهشاشة والمرونة الجامحة” فـ”من الضروري دعم دخل الموظفين والمتقاعدين بطريقة هيكلية، خفض إسفين الضرائب، تجديد العقود وإلغاء الضريبة على الزيادات التعاقدية”.

وخلص بومباردييري إلى القول: “كفانا توقعات، كلمات ونوايا: يجب على الحكومة أن تقدم إجابات عاجلة وملموسة لهذه المشاكل، بدءًا من اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر الحكومة، قصر (كيجي) رئيس الوزراء دراغي”.