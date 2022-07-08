إيطاليا: إصابات كوفيد 100690 وحالات الوفاة 105

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 100,690 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 105 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 168,969.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم إجراء 371,874 تحليل كشف عن العدوى، بما في ذلك المسحات الجزيئية والمستضدية”، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 27٪”، وهي “في انخفاض عن يوم أمس عندما كان النسبة قد وصلت إلى 28.4٪”.

ولفتت النشرة إلى “ازدياد عدد المرضى الذين يعانون من ظهور الأعراض عليهم بمجموع 80 شخصاً منذ يوم أمس، وليصبح عددهم الإجمالي 8632”. واختتمت بالقول إن “نزلاء أقسام العناية المركزة قد ارتفع عددهم بـ18 حالة منذ أمس ليصبح المجموع الكلي 361 شخصاً”.