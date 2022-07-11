الداخلية الإيطالية: نقل 600 مهاجر من لامبيدوزا غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الداخلية الايطالية أنه بحلول صباح الغد، ستصل سفينة (سان ماركو) التابعة لقوات البحرية إلى جزيرة لامبيدوزا لنقل حوالي 600 مهاجر موجودين في النقطة الساخنة للجزيرة، مع إعطاء الأولوية للأشخاص ذي حالات الضعف.

وقالت الوزارة في مذكرة، إن “عمليات النقل ستستمر طوال اليوم بفضل استخدام وحدات بحرية أخرى تابعة لقوات الشرطة المالية وخفر السواحل”. واختتمت بالقول إنه “تم الاتفاق على عمليات نقل المهاجرين نتيجة الاتصالات التي أجرتها وزارة الداخلية مع قيادات البحرية، قوات الشرطة المالية وخفر السواحل”.